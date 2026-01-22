Ρόδος: Συνελήφθη στο Μόναχο ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 64χρονου

Μετά από μήνες αναζητήσεων, ο 49χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 64χρονου ξενοδόχου στη Ρόδο, ο θάνατος του οποίου είχε αποδοθεί σε τροχαίο ατύχημα, συνελήφθη στο Μόναχο της Γερμανίας.

Για εβδομάδες, ο θάνατος του 64χρονου ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιαντή στη Ρόδο είχε εκληφθεί ως τροχαίο ατύχημα, καθώς η σορός του εντοπίστηκε σε χαράδρα, με ένα δίκυκλο δίπλα του, ωστόσο οι αρχές κατέληξαν στο σενάριο της ανθρωποκτονίας.

Κομβικό ρόλο για εξιχνίαση της υπόθεσης, έπαιξε και ένα μήνυμα που εστάλη από το κινητό του 64χρονου θύματος στη σύζυγό του την ημέρα της εξαφάνισης. Το ύφος και η σύνταξη δεν ταίριαζαν στον τρόπο γραφής του, στοιχείο που, σε συνδυασμό με τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και βιντεοληπτικό υλικό, ενίσχυσε την υπόθεση ότι το μήνυμα στάλθηκε από τρίτο πρόσωπο για να κερδηθεί χρόνος.

Ρόδος: Πώς εξιχνιάστηκε η δολοφονία - Το χρονικό

Οι αρχές προχώρησαν σε άρσεις τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου, ανάλυση ψηφιακών ιχνών και μαρτυρικές καταθέσεις. Από τη σύνθεση των στοιχείων προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος είχε συγκρουστεί επανειλημμένα με το θύμα, ενώ φέρεται να επιδίωκε να ιδιοποιηθεί την περιουσία του μέσω πλαστών εγγράφων.

Όταν ο κλοιός άρχισε να στενεύει, ο 49χρονος άλλαξε τηλεφωνική συσκευή και εγκατέλειψε τη Ρόδο τον Νοέμβριο του 2025. Η σύλληψή του στη Γερμανία ήρθε να επισφραγίσει μια έρευνα που βασίστηκε όχι σε μία «αποκάλυψη», αλλά στη σταδιακή αποδόμηση ενός σκηνοθετημένου αφηγήματος.

Ως προς το χρονικό, ο 64χρονος είχε φύγει από το σπίτι του την 1η Μαΐου 2025 και δηλώθηκε ως αγνοούμενος δύο ημέρες αργότερα, στις 3 Μαΐου, στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού. Τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη των αναζητήσεων εντοπίστηκε νεκρός σε χαράδρα στην περιοχή Πασαούτια, στην Παστίδα, με το μισθωμένο μοτοποδήλατό του να έχει πέσει πάνω του.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι από τη συνδυαστική αξιολόγηση προανακριτικών στοιχείων και ευρημάτων προέκυψαν ενδείξεις ανθρωποκτονίας. Όπως σημειώνει, ο δράστης φέρεται να είχε αλλοιώσει τη σκηνή ώστε να παραπλανήσει τις αρχές και να αποδοθεί ο θάνατος σε ατύχημα.

