Ρόδος: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Στο νοσοκομείο της Ρόδου κατέληξε το βράδυ της Κυριακής, ένας 15χρονος μαθητής μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Σε βάρος του 53χρονου καταστηματάρχη, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία από την αστυνομία, η οποία ενημερώθηκε αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με την δικογραφία, ο 15χρονος μαθητής, διασκέδαζε στο κατάστημα με φίλους του, όταν μετά την κατανάλωση ποτού αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στα εξωτερικά ιατρεία, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η Ελλάδα αναζητά τη «χρυσή» λύση για την παύση πώλησης αλκοόλ στους ανήλικους

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα τίθεται σε εφαρμογή ένα ψηφιακό σύστημα επαλήθευσης ηλικίας.

Το σύστημα, που είχε παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καλοκαίρι, βασίζεται σε απλές διαδικασίες. Στόχος είναι να αποτρέπεται αποτελεσματικά η αγορά προϊόντων καπνού, νικοτίνης – συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τσιγάρων – και αλκοόλ από ανηλίκους.

Η νέα ψηφιακή λύση λειτουργεί συμπληρωματικά προς το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο για τη δημόσια υγεία, ενισχύοντας την εφαρμογή του στην πράξη.

Το πλαίσιο στηρίζεται σε πέντε βασικούς άξονες: πρόληψη και προστασία των ανηλίκων, αυστηρότερη εποπτεία της αγοράς, ειδική ρύθμιση για τα νέα προϊόντα νικοτίνης, δημιουργία ψηφιακού μητρώου ελέγχων και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και των κυρώσεων.

Παράλληλα, θεσπίζεται για πρώτη φορά καθολική απαγόρευση πώλησης και διάθεσης των συγκεκριμένων προϊόντων σε ανηλίκους. Η ευθύνη για την επιβεβαίωση της ηλικίας μεταφέρεται ρητά στον πωλητή, ενώ σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί σχετικό αποδεικτικό, η συναλλαγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.