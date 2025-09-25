Ρόδος: Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός για αποπλάνηση 14χρονης - «Ήμουν ερωτευμένος»

Σε κάθειρξη πέντε ετών καταδικάστηκε 52χρονος εκπαιδευτικός στη Ρόδο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για αποπλάνηση 14χρονης μαθήτριας και για προσέλκυση παιδιού σε γενετήσιες πράξεις. Το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου απέρριψε κατά πλειοψηφία το αίτημα μετατροπής της ποινής, ενώ του επέβαλε και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε τον Νοέμβριο του 2019 στον Αρχάγγελο Ρόδου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος εισέβαλε τα ξημερώματα στην κατοικία της οικογένειας της ανήλικης και, όταν τους αντίκρισε, απευθύνθηκε στο κορίτσι λέγοντας «γύριζες έξω». Στη συνέχεια επιτέθηκε στον πατέρα της, τον οποίο χτύπησε στο πρόσωπο. Ο 49χρονος ανταπέδωσε τα χτυπήματα, ενώ η μητέρα κάλεσε την αστυνομία. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο κατηγορούμενος φέρεται να δήλωσε στον πατέρα ότι είναι «ερωτευμένος» με την κόρη του.

Η ανήλικη κατέθεσε ότι αρχικά γνώρισε τον εκπαιδευτικό στο σχολείο και διατηρούσαν επαφή μέσω Facebook, ενώ περιέγραψε ότι είχε δεχθεί επανειλημμένα προσεγγίσεις παρότι είχε εκφράσει άρνηση. Σε δεύτερη κατάθεσή της ανέφερε ότι όσα συνέβησαν έγιναν «με τη θέλησή της», χωρίς βία ή πίεση.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε σεξουαλική επαφή και ότι η σχέση τους ήταν «πλατωνική».

Η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη δεν έδειξε κακώσεις ούτε ρήξη του παρθενικού υμένα, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η ύπαρξη ερωτικής επαφής.