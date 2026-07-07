Ρόδος: Νεκρός Τσέχος ποδοσφαιριστής έπειτα από παράσυρση οχήματος

Ο 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής, Ντέιβιντ Γέραμπεκ, πέθανε στη Ρόδο, όπου βρισκόταν για διακοπές με τη σύντροφό του.

Ο νεαρός αθλητής της SK Artis Brno είχε βγει για τρέξιμο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (6/7) στο χωριό Αφάντου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, παρασύρθηκε από φορτηγάκι υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ο 61χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.

Η ποδοσφαιρική ομάδα SK Artis Brno εξέδωσε ανακοίνωση στο Instagram, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη: «Ο παίκτης των νέων μας και της Β’ ομάδας, Ντέιβιντ Γέραμπεκ, είχε τραγικό τέλος κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο εξωτερικό. Ο Ντέιβιντ δεν ήταν μόνο ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος, τον οποίο θα θυμόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη».