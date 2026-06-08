Ρόδος: Νεκρός 60χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι από φίλο του

Τη ζωή του έχασε ένας 60χρονος άνδρας στη Ρόδο, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από φίλο του λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατο του 60χρονου.

Άγνωστα τα αίτια πίσω από την τραγωδία στη Ρόδο

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, θύμα και φερόμενος ως δράστης διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δύο αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Την προανάκριση και τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό έχουν αναλάβει αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ