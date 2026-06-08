ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ρόδος: Νεκρός 60χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι από φίλο του

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της επίθεσης

The LiFO team
The LiFO team
ΡΟΔΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ 60ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΙΛΟΙ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Τη ζωή του έχασε ένας 60χρονος άνδρας στη Ρόδο, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από φίλο του λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατο του 60χρονου.

Άγνωστα τα αίτια πίσω από την τραγωδία στη Ρόδο

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, θύμα και φερόμενος ως δράστης διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δύο αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Την προανάκριση και τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό έχουν αναλάβει αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αττικόν Απόλλων: Αποκαταστάθηκε το πεζοδρόμιο στη Σταδίου μετά από 14 χρόνια

Ελλάδα / Αττικόν - Απόλλων: Ελευθερώθηκε το πεζοδρόμιο στη Σταδίου μετά από 14 χρόνια

Τα φώτα του ιστορικού κινηματογραφικού συγκροτήματος Αττικόν - Απόλλων έσβησαν βιαίως το 2012 από την πυρκαγιά που ξέσπασε - Οι σημερινές εικόνες από το σημείο δίνουν νέα πνοή στην προοπτική της επαναλειτουργίας τους
THE LIFO TEAM
 
 