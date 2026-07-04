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Ρόδος: Νεκρή 82χρονη μετά από παράσυρση στη λαϊκή

Διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο

The LiFO team
The LiFO team
ΡΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ 82ΧΡΟΝΗ ΝΕΚΡΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Τη ζωή της έχασε μία 82χρονη γυναίκα στη Ρόδο, μετά από παράσυρση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου.

Υπό έρευνα είναι τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.

Το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ ΜΠΕ, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρόδου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, η 82χρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews

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