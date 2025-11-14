Ρόδος: «Μπορεί να με σκότωναν» - Τι αναφέρει ο επιχειρηματίας που του «γάζωσαν» με 14 σφαίρες το σπίτι

Δήλωση σχετικά με το συμβάν που σημειώθηκε ξημερώματα της Πέμπτης (13/11) έξω από το σπίτι του στη Ρόδο, όπου άγνωστοι δράστες «γάζωσαν» το σπίτι του, έκανε ο γνωστός επιχειρηματίας του νησιού.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, το θύμα των πυροβολισμών στη Ρόδο περιέγραψε πως απέφυγε τους δράστες, λόγω κούρασης, ενώ έχει ζητήσει προστασία για τη διασφάλιση της ακεραιότητάς του.

«Είχαμε φύγει με την οικογένεια στην Αθήνα Σάββατο πρωί και γυρίσαμε την Τετάρτη απόγευμα. Το διάστημα εκείνο ίσως είχαν εποπτεύσει τον χώρο του σπιτιού μου. Γυρίσαμε κουρασμένοι και κάτσαμε και στολίσαμε το σπίτι για τα Χριστούγεννα. Ευτυχώς, από την κούραση δεν βγήκα καθόλου από το σπίτι, μπορεί να με σκότωναν εάν ερχόμουν πρόσωπο με πρόσωπο» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ρόδος: Το χρονικό των πυροβολισμών

«Είδαμε τον αγώνα του Ολυμπιακού. Ξαφνικά, τρεις φορές έκλεισαν τα φώτα για 15 δευτερόλεπτα. Δεν έχει ξανά γίνει αυτό. Ο καιρός έξω ήταν καλός. Πιθανώς, ήταν αυτοί. Δεν ξέρω για να μην καταγράψουν οι κάμερες, δεν ξέρω. Πέσαμε να κοιμηθούμε και κατά τις 05:00 τα ξημερώματα ακούμε έναν περίεργο θόρυβο κάτω» πρόσθεσε ο άνδρας.

«Δεν κατεβήκαμε γιατί θεωρήσαμε ότι είναι το καλοριφέρ από τη ζέστη, ή ότι έπεσε το δέντρο λόγω βάσης. Συνεχίσαν τον ύπνο μας. Όταν κατέβηκε η γυναίκα μου το πρωί, κατά τις 07:00 να φτιάξει το γάλα για τις δύο μου κόρες, είδες αυτά τα σημάδια στην τζαμαρία. Ήρθε, με ξύπνησε και καλέσαμε αμέσως την Ασφάλεια. Βρήκαμε και ένα μαύρο στεφάνι, που άφησαν οι δράστες. Πήδηξαν τον ψηλό τοίχο. Φυσικά και φοβάμαι, είμαι 30 χρόνια επιχειρηματίας στο νησί. Δεν έχω ξανά ζήσει κάτι τέτοιο. Ζήτησα να έχω ασφάλεια. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Αν μου συμβεί κάτι να ξέρετε, είχα ζητήσει προστασία» κατέληξε ο επιχειρηματίας.

Οι δράστες, ως προς το χρονικό των πυροβολισμών στη Ρόδο, άνοιξαν πυρ στοχεύοντας τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού του, ενώ φεύγοντας άφησαν ένα μαύρο στεφάνι στην πόρτα του σπιτιού του.

Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν αναστάτωση στη γειτονιά, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι το συμβάν είχε προειδοποιητικό χαρακτήρα και δεν είχαν σκοπό να αφήσουν πίσω τους θύματα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο επιχειρηματίας είχε επιστρέψει πριν λίγες ημέρες στο νησί και εκτιμάται ότι οι δράστες γνώριζαν τις κινήσεις του, την ώρα που είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό τους.