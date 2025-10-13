Ρόδος: Μητέρα κατήγγειλε πως γείτονας έδωσε 5 ευρώ στην 7χρονη κόρη της για να τη φωτογραφίσει

Μια υπόθεση ασέλγειας ερευνούν οι Αρχές στη Ρόδο, μετά από καταγγελία μητέρας 7χρονης.

Σύμφωνα με το Mega, σε χωριό της δυτικής πλευράς του νησιού, το Σάββατο, τρία παιδιά έκαναν χειροτεχνία έξω από το σπίτι ενός 62χρονου, για ένα project από το σχολείο.

Στη συνέχεια, εμφανίστηκε ο άνδρας ο οποίος πήρε το ένα κοριτσάκι, το μετέφερε μέσα στο σπίτι του και δίνοντάς του 5 ευρώ, θέλησε να του αφαιρέσει τα ρούχα για να το φωτογραφίσει.

Τα άλλα παιδιά άρχισαν να φωνάζουν και να τον ρωτούν γιατί έχει πάρει τη συμμαθήτριά τους. Τότε, μια γιαγιά που μένει δίπλα, άκουσε τα παιδιά και άρχισε να φωνάζει με αποτέλεσμα να βγει από το σπίτι του άνδρα το κοριτσάκι.

Ρόδος: O άνδρας συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος

Όταν η 7χρονη πήγε σπίτι της, εκεί συνάντησε τη μητέρα της και της έδωσε τα 5 ευρώ. Η μαμά της την ρώτησε από πού βρήκε τα 5 ευρώ και τότε κατάφερε να εκμαιεύσει από το παιδί το περιστατικό.

Το βράδυ, η γυναίκα πήγε στο ΑΤ της Ιαλυσού και στη συνέχεια ο άνδρας συνελήφθη αλλά λόγω παραίνεσης του αυτοφώρου, αφέθηκε ελεύθερος. Όπως προέκυψε, ο άνδρας ήταν γείτονας.

Μόλις αποκαλύφθηκε το περιστατικό, κοπέλες που σήμερα είναι ενήλικες, ανέφεραν πως όταν ήταν σε μικρή ηλικία, ο άνδρας είχε κάνει τα ίδια και σε εκείνες, και όταν αποκάλυψαν το περιστατικό στην οικογένειά τους, δεν είχε πάρει έκταση το γεγονός.

Η μητέρα της 7χρονης ανέφερε πάντως, ότι θα προχωρήσει το θέμα ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Το παιδί εξετάστηκε από ιατροδικαστή.