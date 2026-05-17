Ρόδος: Μητέρα και κόρη τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος

Μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών, με καταγωγή από τη Ρόδο, είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε σήμερα στο νησί.

Οι δύο γυναίκες ανασύρθηκαν νεκρές το μεσημέρι της Κυριακής, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην εθνική οδό Ρόδου - Λίνδου.

Το τροχαίο συνέβη όταν δύο ΙΧ συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κοντά στην περιοχή Αφάντου

Το δυστύχημα στη Ρόδο

Στο δεύτερο όχημα με το οποίο υπήρξε η σύγκρουση επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς επίσης και μια ακόμα γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών από τους γιατρούς, κρατείται από τους αστυνομικούς της τροχαίας Ρόδου.

Σε βάρος που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αναμένεται αύριο το μεσημέρι να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Με πληροφορίες από Ροδιακή