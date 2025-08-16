Ρόδος: «Λουκέτο» στο λούνα παρκ που έγινε το ατύχημα με τους εφήβους στο «ταψί»

Στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του λούνα παρκ στην Κρεμαστή Ρόδου, όπου σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής το ατύχημα με τέσσερα νεαρά παιδιά, προχωρά ο Δήμος Ρόδου μέχρι να ολοκληρωθεί ο επανέλεγχος των εγκαταστάσεων.

Από τους τέσσερις επιβάτες του παιχνιδιού, ένας υπέστη μώλωπες σε χέρι και πόδι, χωρίς ευτυχώς να αντιμετωπίζει σοβαρότερο πρόβλημα. «Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά που έπεσαν από μικρό ύψος», δήλωσε στην ΕΡΤ ο πατέρας του τραυματία, ο οποίος τόνισε ότι δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά της επιχείρησης.

Η στιγμή του ατυχήματος:

Η αστυνομία Ρόδου προχώρησε σε δύο συλλήψεις για το περιστατικό. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Η Ροδιακή, συνελήφθησαν η 64χρονη εκπρόσωπος της επιχείρησης και ο 42χρονος χειριστής του παιχνιδιού, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, περίπου στις 22:00, όταν τέσσερις νέοι ηλικίας 18 έως 20 ετών επιβιβάστηκαν στο παιχνίδι «τάψι». Ενώ το παιχνίδι βρισκόταν σε λειτουργία, ένα από τα καθίσματα υπέστη θραύση, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να εκσφενδονιστούν εκτός και να τραυματιστούν ελαφρά.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ