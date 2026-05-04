Ρόδος: Γυναίκα επιτέθηκε με μαχαίρι σε οικιακή βοηθό και συνελήφθη

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε οικιακή βοηθός στη Ρόδο, ενώ για το περιστατικό η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη μίας γυναίκας.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο σπίτι όπου εργαζόταν το θύμα, φροντίζοντας δύο ηλικιωμένους.

Η σοβαρή επίθεση εις βάρος οικιακής βοηθού στη Ρόδο

Η δράστιδα -η οποία φέρεται να είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική- επιτέθηκε στην οικιακή βοηθό καταφέροντάς της τέσσερις μαχαιριές, σύμφωνα με τη «Δημοκρατική».

Στη συνέχεια, σε μια προσπάθεια να εμποδίσει τη διαφυγή της, την κλείδωσε αιμόφυρτη σε δωμάτιο του σπιτιού.

Το θύμα, παρά το σοβαρό τραυματισμό της, κατάφερε να ειδοποιήσει τηλεφωνικά τις αρχές.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η δράστιδα εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού και συνελήφθη. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοκατοχή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ και Δημοκρατική