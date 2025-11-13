Ρόδος: «Γάζωσαν» με 14 σφαίρες το σπίτι γνωστού επιχειρηματία του νησιού

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Ρόδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής» λίγο μετά τις 5:00 το πρωί, άγνωστοι «γάζωσαν» το σπίτι γνωστού επιχειρηματία του νησιού με 14 σφαίρες.

Αναλυτικότερα, άνοιξαν πυρ στοχεύοντας τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού του, ενώ φεύγοντας άφησαν ένα μαύρο στεφάνι στην πόρτα του σπιτιού του.

Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν αναστάτωση στη γειτονιά, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι το συμβάν είχε προειδοποιητικό χαρακτήρα και δεν είχαν σκοπό να αφήσουν πίσω τους θύματα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο επιχειρηματίας είχε επιστρέψει πριν λίγες ημέρες στο νησί και εκτιμάται ότι οι δράστες γνώριζαν τις κινήσεις του, την ώρα που είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό τους.

Φωτ. από το σπίτι του επιχειρηματία στη Ρόδο / rodiaki.gr

Φωτ. από το σπίτι του επιχειρηματία στη Ρόδο / rodiaki.gr

Φωτ. από το σπίτι του επιχειρηματία στη Ρόδο / rodiaki.gr

Φωτ. από το σπίτι του επιχειρηματία στη Ρόδο / rodiaki.gr



