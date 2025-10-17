Ρόδος: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι δύο συλληφθέντες για τον πνιγμό του 3χρονου

Ενώπιον του ανακριτή Ρόδου βρέθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τον πνιγμό του 3χρονου παιδιού σε πισίνα ξενοδοχείου, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους μετά τις απολογίες τους.

Πρόκειται για έναν 54χρονο Έλληνα, που εργαζόταν σε συνεργαζόμενη επιχείρηση του ξενοδοχείου στη Ρόδο, και για έναν 44χρονο Βρετανό συγγενής του παιδιού το οποίο συνεχίζει να δίνει «μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια, πλημμεληματικού χαρακτήρα, καθώς το δικαστήριο δεν αναγνώρισε δόλο ή ενεργητική αμέλεια στη συμπεριφορά τους. Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας έκριναν ότι δεν συντρέχουν λόγοι προσωρινής κράτησης και αποφάσισαν την άρση κάθε περιοριστικού όρου.

Ρόδος: Τι είπαν στις απολογίες τους

Πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο πως ο 54χρονος, στη Ρόδο, υποστήριξε πως δεν είχε οποιαδήποτε ευθύνη επιτήρησης της πισίνας, καθώς η εργασία του αφορούσε την τεχνική υποστήριξη του χώρου και όχι τη φύλαξη των λουομένων.

Ο 44χρονος συγγενής του παιδιού, δήλωσε ότι δεν του είχε ανατεθεί η φροντίδα του κοριτσιού τη συγκεκριμένη στιγμή και ότι η μικρή απομακρύνθηκε χωρίς να γίνει αντιληπτή από την οικογένεια. Και οι δύο εξέφρασαν την οδύνη τους για το γεγονός, τονίζοντας ότι το περιστατικό τους έχει συγκλονίσει βαθιά.

Υπενθυμίζεται πως το κορίτσι διακομίστηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ, καθώς κρίθηκε αναγκαία η άμεση εισαγωγή του σε ΜΕΘ Παίδων και η νευροχειρουργική του αντιμετώπιση.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, ο οποίος επέβλεψε προσωπικά τη δύσκολη επέμβαση, περιέγραψε την κατάσταση ως εξαιρετικά κρίσιμη: «Το παιδί έφτασε γύρω στις 9 το βράδυ και υποβλήθηκε αμέσως σε νέα αξονική, που έδειξε ίχνη λειτουργίας σε τμήμα του εγκεφάλου. Ξεκινήσαμε χειρουργείο για να αντιμετωπίσουμε το σοβαρό οίδημα. Ολοκληρώθηκε στις 5 τα ξημερώματα και το κοριτσάκι παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων. Όσο αναπνέει, ελπίζουμε».

Η φράση «Dum spiro, spero» – «όσο αναπνέω, ελπίζω», με την οποία ο κ. Χαλκιαδάκης περιέγραψε την κατάσταση, συμπυκνώνει το κλίμα που επικρατεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν για διακοπές στο νησί μαζί με συγγενείς. Εντοπίστηκε στον πυθμένα της πισίνας του ξενοδοχείου περίπου στις 12:30 το μεσημέρι και ανασύρθηκε χωρίς σφυγμό. Τις πρώτες βοήθειες του παρείχε Βρετανός γιατρός που βρισκόταν τυχαία στο σημείο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, οι γιατροί ζήτησαν τη διακομιδή του σε εξειδικευμένο κέντρο. Το ΕΚΑΒ επέλεξε το ΠΑΓΝΗ, καθώς η πτήση προς την Κρήτη ήταν συντομότερη από εκείνη προς την Αθήνα – ένδειξη της κρισιμότητας των στιγμών.

Με πληροφορίες από Δημοκρατική