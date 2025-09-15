Ρόδος: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 28χρονη influencer για την «ροζ κοκαΐνη»

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 28χρονη influencer από τη Ρόδο, στην κατοχή της οποίας βρέθηκε ποσότητα «ροζ κοκαΐνης». Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, της επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής παρουσίας μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα.

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από μήνυση εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, η οποία κατήγγειλε ότι η κατηγορούμενη δεν είχε επιστρέψει όχημα ούτε εξοφλήσει το μίσθωμα. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στις 11 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Ρόδου από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Στο εσωτερικό του, οι αστυνομικοί βρήκαν δύο σακουλάκια με ροζ κοκαΐνη βάρους 9,27 γραμμαρίων, τέσσερις ζυγαριές ακριβείας και 100 ευρώ σε μετρητά.

Στην απολογία της, η κατηγορούμενη αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών. Υποστήριξε ότι η ποσότητα προοριζόταν αποκλειστικά για προσωπική χρήση και ότι θα της αρκούσε για περίπου έναν μήνα. Όπως εξήγησε, οδηγήθηκε στη χρήση κοκαΐνης εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων ψυχικής υγείας και επεισοδίων κατάθλιψης.

Η ίδια ανέφερε επίσης πως οι ζυγαριές δεν προορίζονταν για εμπορία, αλλά τις είχε λάβει μαζί με την τελευταία προμήθεια από άτομο που αποκάλεσε «Τόμι». Τέλος, σημείωσε ότι κράτησε τις ουσίες στο αυτοκίνητο για να μην ανακαλύψει η οικογένειά της την εξάρτησή της.