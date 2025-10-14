Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο παιδί που βρέθηκε στον πάτο πισίνας

Εγκεφαλικά νεκρό είναι το 3χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο Ρόδου.

Το παιδί εντοπίστηκε νωρίτερα χωρίς τις αισθήσεις του, σε πισίνα ξενοδοχείου που βρίσκεται στην περιοχή της Λάρδου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας «Ροδιακή» συνελήφθη λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι από την αστυνομία, ο θείος του κοριτσιού, ηλικίας 30 ετών, στον οποίο φέρεται να είχε ανατεθεί η εποπτεία του καθώς και ο ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου ηλικίας 54 ετών.

Το παιδί φαίνεται πως βρισκόταν αρκετή ώρα μέσα στην πισίνα πριν εντοπιστεί και μόλις έφτασε στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Στις 15:00 το τρίχρονο παιδί υπεβλήθη σε αξονική και οι γιατροί διαπίστωσαν, πως ο εγκέφαλος έχει οίδημα και πως υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος, όπως δήλωσε στη «Δημοκρατική» ο αναπληρωτής διοικητής του Νοσοκομείου Μιχάλης Σοκορέλος.

Σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο το παιδί αναμένεται να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή σε Νοσοκομείο είτε των Αθηνών, είτε της Κρήτης, προκειμένου να σωθούν τα υπόλοιπα όργανά του, καθώς ενδέχεται η οικογένεια να αποφασίσει να προχωρήσει στη δωρεά οργάνων. «Το παιδί θα μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα ή στην Κρήτη, ώστε να γίνει ομοιόσταση των υπολοίπων ζωτικών οργάνων του, μήπως η οικογένεια αποφασίσει να μεταμοσχευθούν κάποια όργανα», ανέφερε ο κ. Σοκορέλος.

Ρόδος: Ο εντοπισμός του παιδιού στην πισίνα και οι έρευνες των αρχών

Το παιδί διασωληνώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 12:30, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το κοριτσάκι, βρετανικής καταγωγής, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου στη Λάρδο, έχοντας καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φαίνεται πως το παιδί παρέμεινε στο νερό για αρκετή ώρα πριν εντοπιστεί. Όπως ανέφερε ο κ. Σοκορέλος, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, χωρίς να αντιδρά. «Το παιδί πιθανότατα έμεινε πολλή ώρα μέσα στο νερό. Δεν ανταποκρίνεται σε κανένα ερέθισμα… Πρόκειται για πολύ σοβαρό περιστατικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Βρετανός γιατρός - επειγοντολόγος, που βρισκόταν στο ξενοδοχείο τη στιγμή του συμβάντος, παρείχε τις πρώτες βοήθειες στο 3χρονο κοριτσάκι. Ο ίδιος παρενέβη αμέσως και συνόδευσε το παιδί με το ασθενοφόρο έως το νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί ξέφυγε από την προσοχή του οικογενειακού περιβάλλοντός του, πριν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην κεντρική πισίνα του ξενοδοχείου.