Ρόδος: Δύο τουρίστες έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού έξω από μπαρ

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Φαληράκι της Ρόδου, όταν δύο τουρίστες έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού έξω από μπαρ.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν μία ομάδα έξι ατόμων επιτέθηκε σε δύο νεαρούς τουρίστες έξω από μπαρ στο Φαληράκι της Ρόδου.

Αναλυτικότερα, ένας εκ των δύο τουριστών, ένας 25χρονος Ελβετός, δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές και στη συνέχεια οι δράστες πήραν την τσάντα του, στην οποία υπήρχαν χρήματα, κάρτες και κινητό.

Στη συνέχεια, χτύπησαν και τον 25χρονο φίλο του, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσει σε εκείνον αντικείμενα.

Οι Αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφία για ληστεία εις βάρος τους ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους.

Με πληροφορίες από dimokratiki.gr