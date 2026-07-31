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Ρόδος: Άνδρας έδεσε γαϊδούρια με σχοινιά σε αγροτικό και τα έσερνε

Ο δράστης του περιστατικού κακοποίησης ζώων έχει ταυτοποιηθεί μετά από επίσημη καταγγελία που υποβλήθηκε στις αρχές

The LiFO team
The LiFO team
ΡΟΔΟΣ ΓΑΙΔΟΥΡΙΑ ΔΕΣΙΜΟ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Περιστατικό κακοποίησης ζώων στη Ρόδο, με έναν άνδρα, σύμφωνα με σχετική καταγγελία, να αποτυπώνεται -σε βίντεο- να έχει δέσει σε αγροτικό όχημα δύο γαϊδουράκια και τα σέρνει.

Στη σχετική καταγγελία, με το βίντεο από τη Ρόδο, προέβη η Animal Rescue Rodos. Μεταξύ άλλων, στο οπτικό ντοκουμέντο εμφανίζονται τα γαϊδούρια δεμένα με σχοινιά στο αγροτικό, να αντιστέκονται ενώ ο άνδρας τα σέρνει.

 «Το πρόσωπο του άνδρα και η πινακίδα του οχήματος διακρίνονται καθαρά στο υλικό και ο δράστης έχει ήδη ταυτοποιηθεί», αναφέρει η οργάνωση στο Instagram. Η Animal Rescue Rodos σημειώνει πως «θα υποβληθεί αναφορά στην Εισαγγελία».

Ρόδος: Η ανάρτηση της Animal Rescue Rodos για την κακοποίηση των γαϊδουριών

«Σοκ σε χωριό της Ρόδου.

Ένας άνδρας φαίνεται σε βίντεο να σέρνει δύο γαϊδουράκια με το αγροτικό του όχημα, ενώ παράλληλα ζητά από μια κοπέλα να τον βοηθήσει με τα σχοινιά.

Το βίντεο μάς στάλθηκε από εθελοντή και την επόμενη ημέρα κατατέθηκε επίσημη καταγγελία στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

Το πρόσωπο του άνδρα και η πινακίδα του οχήματος διακρίνονται καθαρά στο υλικό και ο δράστης έχει ήδη ταυτοποιηθεί».

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