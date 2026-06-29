Ροδόπη: Σημάδια βελτίωσης για τον 17χρονο - Πιθανή η αποσωλήνωσή του

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 17χρονος, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από θάλασσα στη Ροδόπη.

Ο 17χρονος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση με σημάδια βελτίωσης της υγείας του, αφού το μεσημέρι της Κυριακής (28/6) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, σε παραλία του νομού Ροδόπης.

Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, η κατάστασή του μέχρι τώρα κρίνεται σταθερή κάτι που πιθανόν να επιτρέψει την αποσωλήνωσή του τις επόμενες ώρες.

Ροδόπη: Πώς έγινε το περιστατικό με τον 17χρονο

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Αρωγής, όπου ο νεαρός βρισκόταν για μπάνιο μαζί με δύο συνομήλικους φίλους του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ναυαγοσώστρια της παραλίας για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα εκλήθη ασθενοφόρο και ο 17χρονος διακομίσθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου και διασωληνώθηκε.

Έπειτα διακομίστηκε στο ΓΠΝΑ και παρακολουθείτε στενά από πνευμονολόγους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ