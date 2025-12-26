Ροδόπη: Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από ξυλόσομπα - Πώς σημειώθηκε η τραγωδία με τον 7χρονο

Μουδιασμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ροδόπης, μετά τον τραγικό θάνατο που βρήκε το 7χρονο αγόρι στο χωριό Ρίζωμα.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, ξέσπασε φωτιά στη μονοκατοικία που διέμενε ο ανήλικος με την οικογένειά του, στο χωριό Ρίζωμα της Ροδόπης, με αποτέλεσμα το παιδί να ανασυρθεί από αυτό χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από ξυλόσομπα που έκαιγε όλο το βράδυ στο σπίτι τους.

Συγκεκριμένα ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες ενώ όλοι κοιμούνταν. Ο καπνός και οι φλόγες εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα.

Ο 7χρονος λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη, ενώ ο πατέρας και ο αδελφός του εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 5χρονος είναι στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ενώ ο πατέρας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής με εκτεταμένα εγκαύματα στο κάτω μέρος του σώματός του.

Τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής.

Φωτ. από το σπίτι που ξέσπασε φωτιά στη Ροδόπη / EΡT

Φωτ. από το σπίτι που ξέσπασε φωτιά στη Ροδόπη / EΡT