Ροδόπη: Επανεμφανίστηκε η ευλογιά αιγοπροβάτων - Θανατώθηκαν διακόσια ζώα

Νέο κρούσμα ευλογιάς αιγοπροβάτων εντοπίστηκε στη Ροδόπη, αυτή τη φορά σε κτηνοτροφική μονάδα στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών, οδηγώντας στη θανάτωση περίπου 200 ζώων.

Μετά τον εντοπισμό της νέας εστίας, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες προχώρησαν σε απολυμάνσεις αγροτικών δρόμων σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων γύρω από τη μονάδα, ενώ η διαδικασία αναμένεται να επαναληφθεί και τις επόμενες ημέρες.

Η επανεμφάνιση της ζωονόσου προκαλεί ανησυχία τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στους κτηνοτρόφους της περιοχής, καθώς ανατρέπει τον σχεδιασμό για την αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο προϊστάμενος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νίκος Φωτεινιάς, στην περιοχή δεν είχε καταγραφεί κρούσμα επί σχεδόν τρεις μήνες και απαιτούνταν ακόμη ένα αντίστοιχο διάστημα χωρίς νέα περιστατικά ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ανασύστασης των κοπαδιών.

Ωστόσο, μετά το νέο κρούσμα, η σχετική προθεσμία ξεκινά εκ νέου από την αρχή, με στόχο να συμπληρωθεί εξάμηνο χωρίς εμφάνιση της νόσου. Τα περιοριστικά μέτρα εφαρμόζονται σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων γύρω από κάθε μολυσμένη εκμετάλλευση και, λόγω της γεωγραφικής θέσης της συγκεκριμένης μονάδας, επηρεάζουν όχι μόνο τη Ροδόπη αλλά και περιοχές του Έβρου.

Από την έναρξη της επιζωοτίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τον Αύγουστο του 2024, στη Ροδόπη έχουν καταγραφεί 187 εστίες της νόσου και περισσότερες από 47.000 θανατώσεις ζώων. Σε επίπεδο Περιφέρειας, τα συνολικά κρούσματα φτάνουν τα 880, ενώ οι θανατώσεις ζώων ξεπερνούν τις 163.000.

Παράλληλα, οι Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ξάνθης και Καβάλας παραμένουν χωρίς νέο κρούσμα εδώ και περίπου δυόμισι μήνες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ