Ροδόπη: Διασωληνωμένος 17χρονος - Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Διασωληνωμένος στο «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, νοσηλεύεται ένας 17χρονος, που νωρίτερα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από θάλασσα στη Ροδόπη.

Ο ανήλικος εντός της ημέρας αναμένεται να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Διασωληνωμένος 17χρονος μετά την ανάσυρσή του από θάλασσα στη Ροδόπη

Το περιστατικό σημειώθηκε στην ακτή Αρωγής του Δήμου Κομοτηνής.

Ο ναυαγοσώστης της πλαζ κατάφερε να επαναφέρει τον σφυγμό του νεαρού, ο οποίος ακολούθως παρελήφθη από ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάστασή του, αν και έχει σταθεροποιηθεί, παραμένει κρίσιμη.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews