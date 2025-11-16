Ροδόπη: Αυτοκίνητο με μετανάστες έπεσε σε χαράδρα - Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν, όταν αυτοκίνητο που μετέφερε μετανάστες εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα σε δασική περιοχή της Ροδόπης, το απόγευμα της Κυριακής.

Το ΙΧΕ αυτοκίνητο εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.

Από το δυστύχημα έχασε τη ζωή του ένας άνδρας, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, και ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν μεταξύ των μεταναστών που επέβαιναν στο όχημα. Τρεις ακόμη μετανάστες τραυματίστηκαν και χρειάστηκαν απεγκλωβισμό από την Πυροσβεστική. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν για νοσηλεία σε νοσοκομεία της Κομοτηνής και της Θεσσαλονίκης.

Το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών σχημάτισε δικογραφία για μεταφορά μη νόμιμων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας. Οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος συνεχίζονται.