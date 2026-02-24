Ρίο: Στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση με μηνιγγίτιδα βρέφος 5 μήνων

Στη Μονάδα Εντατικκής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, στο Ρίο, νοσηλεύεται ένα βρέφος πέντε μηνών, το οποίο έχει διαγνωστεί με μηνιγγίτιδα.

Το βρέφος διακομίστηκε από τη Ζάκυνθο μετά την επιδείνωση της υγείας του, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν τα επόμενα δύο 24ωρα ως πολύ κρίσιμα για την υγεία του.

Η επιχείρηση διακομιδής, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όταν το βρέφος παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα που ανησύχησαν τους γιατρούς.

Ρίο: Αεροδιακομιδή για το βρέφος με μηνιγγίτιδα

Όπως έγινε γνωστό, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή, προκειμένου το παιδί να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών.

Στην επιχείρηση συνέβαλαν καθοριστικά γιατροί και νοσηλευτές του Νοσοκομείου Ζακύνθου, και ιδιώτες παιδίατροι, ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να γίνει η μεταφορά του βρέφους.

Το βρέφος παρακολουθείται από το εξειδικευμένο προσωπικό του νοσοκομείου.

Με πληροφορίες από pelop.gr, imerazante.gr