Ριφιφί σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή της Ακρόπολης

Με τη μέθοδο του ριφιφί, άγνωστοι διέρρηξαν το Σαββατοκύριακο κοσμηματοπωλείο στην περιοχή της Ακρόπολης, παραβιάζοντας το χρηματοκιβώτιό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας, ενώ δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα με ακρίβεια η ώρα που πραγματοποιήθηκε η διάρρηξη.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι δράστες άνοιξαν τρύπα σε τοίχο γειτονικού εγκαταλελειμμένου κτιρίου και εισήλθαν στον πρώτο όροφο όπου βρίσκεται το κοσμηματοπωλείο.

Στο εσωτερικό, διέρρηξαν το χρηματοκιβώτιο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αξία ή η φύση της λείας τους.