Ρέθυμνο: Το τελευταίο αντίο στον πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη που έχασε τη ζωή του στη φωτιά

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι από τον πολιτικό χώρο συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού, στο Γερακάρι, για την κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασε τη ζωή του στη μεγάλη φωτιά στην Κρύα Βρύση, στο Ρέθυμνο.



Ο Μανώλης Στρατιδάκης είχε ιδιαίτερα έντονη κοινωνική παρουσία και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συντοπίτες του, που βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειάς του για την κηδεία του.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησαν ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ενώ παρέστη και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Παρόντες ήταν επίσης ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Νωρίτερα, στον ναό Αγίου Νεκταρίου, στον Φουρφουρά Αμαρίου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο νότιο Ρέθυμνο. Εκεί επιχειρούσε μαζί με τον Μανώλη Στρατιδάκη.

Μετά τις 17:00 της Τετάρτης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβεβαίωσε τον θάνατο των δύο πυροσβεστών που επιχειρούσαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Οι δύο πυροσβέστες φαίνεται να έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς και εγκλωβίστηκαν σε πυροσβεστικό όχημα, στον δρόμο μεταξύ της Κρύας Βρύσης και των Μέλαμπων.

Λίγο αργότερα, ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Γύθειο έχασε επίσης τη ζωή του.

Ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν στο μέτωπο της φωτιάς. Όπως έγινε γνωστό, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και σύμφωνα με το Mega, «λέγεται ότι είχε σπασμένο αστράγαλο, η μάσκα είχε φύγει από το πρόσωπό του» και διερευνάται τι μπορεί να συνέβη.

Οι δυο πυροσβέστες εντοπίστηκαν από συνάδελφό τους, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. «Τα είδα με τα μάτια μου τα παιδιά, ήταν δυστυχώς λάθος τους που πήγαν εκεί πέρα, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, η κατάσταση είναι τραγική», είπε.



