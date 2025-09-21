Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν τρεις νεαροί για τον τραυματισμό ανηλίκου σε τζαμαρία - Αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι

Τρεις νεαροί, ηλικίας 19 και 20 ετών, συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο για τον σοβαρό τραυματισμό ανηλίκου, τον οποίο φέρονται να πέταξαν σε τζαμαρία καταστήματος κατά τη διάρκεια συμπλοκής τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/9).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το επεισόδιο περιλάμβανε ανταλλαγή γροθιών και κλοτσιών, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να υποστεί τραυματισμό και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και το όνομα δόκιμου αστυνομικού, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με έρευνα για τη λεγόμενη «μαφία της Κρήτης».

Οι τρεις νεαροί αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι, καθώς κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν υπέβαλε επίσημη καταγγελία για το περιστατικό.