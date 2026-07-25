Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες για απόπειρα ανθρωποκτονίας 69χρονου κτηνοτρόφου

Νέες εξελίξεις ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την αιματηρή επίθεση σε βάρος 69χρονου κτηνοτρόφου στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου της Κρήτης τον Σεπτέμβριο του 2024.

Μετά από αρκετούς μήνες έρευνας των αστυνομικών αρχών, ταυτοποιήθηκαν έξι άτομα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις τεσσάρων ανδρών ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών.

Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για εγκληματική ομάδα, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η επίθεση είχε προκαλέσεις αντιδράσεις στην Κρήτη, καθώς οι δράστες είχαν κόψει τη γλώσσα του 69χρονου μέσα στο ποιμνιοστάσιό του. Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου συνεχίζεται, ενώ εξετάζεται και ο ρόλος άλλων προσώπων στην υπόθεση.

Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση σε βάρος του 69χρονου κτηνοτρόφου

Σε σχετικό βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ΕΡΤ, καταγράφονται οι κινήσεις του δράστη, από την προσέγγισή του στην περιοχή έως και τη διαφυγή του μετά την αιματηρή επίθεση.

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στο οπτικό υλικό, ο δράστης φαίνεται να κινήθηκε πεζός σε δύσβατη ορεινή περιοχή, επιλέγοντας να προσεγγίσει τη στάνη χωρίς να γίνει αντιληπτός. Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με καλσόν, πλησιάζει σκυφτός τη στάνη, εκμεταλλευόμενος το απόλυτο σκοτάδι. Στο χέρι του φέρεται να κρατά μεγάλο μαχαίρι, ενώ στη συνέχεια εισέρχεται στον χώρο, όπου παραμένει κρυμμένος, περιμένοντας την άφιξη του κτηνοτρόφου.

Οι Αρχές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι ο δράστης φέρεται να είχε λάβει μέτρα ώστε να μην αφήσει ψηφιακά ίχνη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο, προκειμένου να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός του μέσω των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Μετά την επίθεση, το ίδιο βιντεοληπτικό υλικό καταγράφει τον δράστη να απομακρύνεται τρέχοντας από το σημείο, ακολουθώντας την ίδια διαδρομή που είχε επιλέξει για να προσεγγίσει τη στάνη.

Η ύπαρξη του συστήματος παρακολούθησης αποδείχθηκε πολύτιμο εργαλείο για την εξέλιξη των ερευνών. Οι αστυνομικοί φέρονται να αξιοποίησαν στοιχεία όπως η σωματοδομή, ο τρόπος κίνησης και η μεθοδολογία του δράστη, σε συνδυασμό με καταθέσεις και άλλα ευρήματα, προκειμένου να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση των έξι ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ στην Κρήτη, λόγω της αγριότητας της επίθεσης.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Συνελήφθησαν σήμερα (25.07.2026) σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου τέσσερις ημεδαποί ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από τον κ. Ανακριτή Πρωτοδικών Ρεθύμνης για εγκληματική ομάδα, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη, Νομοθεσία περί Όπλων.

Ειδικότερα την 06.09.2024 σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου άγνωστο άτομο εισήλθε στο ποιμνιοστάσιό του 71χρονου με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και έβαλε εναντίον του με πυροβόλο όπλο τραυματίζοντας τον και προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Κατόπιν πολύμηνης αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και κατάλληλης αξιοποίησης και αξιολόγησης συλλεχθέντων στοιχείων, εξακριβώθηκε ότι οι ανωτέρω τέσσερις ημεδαποί εμπλέκονται στην εν λόγω υπόθεση.

Σε βάρος τους εκδόθηκαν Εντάλματα Σύλληψης στο πλαίσιο των οποίων σήμερα (25.07.2026) πρωινές ώρες, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν οι ημεδαποί.

Σημειώνεται ότι ο 42χρονος είναι έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης για έτερη υπόθεση. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ