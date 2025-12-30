Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 15χρονη από κατανάλωση αλκοόλ

Έφηβη 15 ετών νοσηλεύεται στο Ρέθυμνο, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Η 15χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα, αγόρασε το βράδυ της 28ης προς 29η Δεκεμβρίου ένα μπουκάλι αλκοολούχου ποτού από μίνι μάρκετ.

Όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία, φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του υπευθύνου του μίνι μάρκετ που διέθεσε αλκοόλ σε ανήλικο άτομο. Όσο για την 15χρονη, η υγεία της δεν διατρέχει κίνδυνο καθώς έχει λάβει ήδη εξιτήριο.

Με πληροφορίες από cretalive