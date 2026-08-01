Ρέθυμνο: Στο μικροσκόπιο βίντεο με άνδρα λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά

Βίντεο που εξετάζουν η Πυροσβεστική και η Αστυνομία ενδέχεται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για τα αίτια της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από τον Ασώματο Ρεθύμνου και επεκτάθηκε προς την περιοχή του φοινικοδάσους της Πρέβελης.

Το υλικό καταγράφει ένα άτομο ντυμένο στα μαύρα να κινείται σε αγροτική έκταση πάνω από τον κεντρικό δρόμο, κοντά στο σημείο από το οποίο εκτιμάται ότι άρχισε η πυρκαγιά.

Το βίντεο δείχνει το άτομο να πλησιάζει μια συστάδα θάμνων, να απομακρύνεται και στη συνέχεια να επιστρέφει στην περιοχή. Λίγο αργότερα εμφανίζονται οι πρώτοι καπνοί και το άτομο φαίνεται να φεύγει τρέχοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Οι κινήσεις αυτές έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών, χωρίς πάντως να έχει αποδειχθεί ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο συνδέεται με την έναρξη της φωτιάς. Οι ερευνητές επιδιώκουν να το ταυτοποιήσουν, ώστε να το καλέσουν να εξηγήσει την παρουσία και τις κινήσεις του στην περιοχή.

Αναζητούν πρόσθετο οπτικό υλικό

Κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ. έχουν ερευνήσει την περιοχή και αναζητούν καταγραφές από άλλες κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη πριν εμφανιστούν οι πρώτες φλόγες.

Το βίντεο φέρεται να έχει καταγραφεί περίπου στη 1 το μεσημέρι, δύο ημέρες πριν από τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών.

Κάτοικοι αντιλήφθηκαν γρήγορα τον καπνό, όμως η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα και πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην ευρύτερη περιοχή.

Οι Αρχές εξετάζουν το συγκεκριμένο σημείο ως πιθανή εστία έναρξης της πυρκαγιάς. Η έρευνα, ωστόσο, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο συμπέρασμα για τα αίτια.

Δίωξη σε στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση

Σε ξεχωριστή υπόθεση, που αφορά τη μεγάλη πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του 62χρονου υπεύθυνου λειτουργίας του τοπικού δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ.

Η εισαγγελική αρχή τού αποδίδει δύο κακουργήματα: πρόκληση πυρκαγιάς με ενδεχόμενο δόλο και εμπρησμό διά παραλείψεως από πρόσωπο που είχε υποχρέωση να ενεργήσει, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και εκτεταμένες καταστροφές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και εμπειρογνώμονας που ορίστηκε από την εισαγγελία Χανίων εξέτασαν κολόνες του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή. Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι δύο καλώδια ήρθαν σε επαφή εξαιτίας της ταλάντωσης που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι, δημιουργώντας σπινθήρα από τον οποίο εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά.

Ο 62χρονος συνελήφθη πριν εκπνεύσει η προθεσμία του αυτοφώρου. Η αρχική δικογραφία αφορούσε πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, όμως η εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία σε κακούργημα.

Ο κατηγορούμενος αρνείται όσα του αποδίδονται. Μέσω του συνηγόρου του υποστηρίζει ότι είναι αρμόδιος για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο και όχι για τις ενέργειες ή τις παραλείψεις που εξετάζονται στην υπόθεση.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζει την έρευνα για όλες τις πυρκαγιές στο νότιο Ρέθυμνο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη φωτιά του Ασωμάτου, η οποία επεκτάθηκε μέχρι το φοινικόδασος της Πρέβελης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από ανθρώπινο λάθος, χωρίς να έχει ακόμη ανακοινωθεί οριστικό συμπέρασμα.