Ρέθυμνο: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο αφέθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ' υπόχρεω, σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Συγκεκριμένα ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ δεν μπορεί να φύγει από τη χώρα, ενώ θα πρέπει να δίνει το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που αποδίδονται.

Τι δήλωσε ο δικηγόρος του

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Ανδρέας Αργυρόπουλος, έκανε λόγο για «μια πολύ δύσκολη διαδικασία», επισημαίνοντας ότι η πίεση που προκλήθηκε από τα γεγονότα, η καταστροφή και η απώλεια δύο ανθρώπινων ζωών οδήγησαν, όπως υποστήριξε, σε βιαστικές διαδικαστικές ενέργειες κατά το στάδιο της προανάκρισης.

Ο κ. Αργυρόπουλος ανέφερε ακόμη ότι ο εντολέας του παρουσιάστηκε ως υπεύθυνος για τη συντήρηση του δικτύου «χωρίς να είναι», υποστηρίζοντας ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί αξιολογήθηκαν από τις δικαστικές αρχές. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο κατηγορούμενος συνεργάστηκε πλήρως με τον ανακριτή και την εισαγγελέα, δίνοντας, όπως είπε, αναλυτικές εξηγήσεις, ενώ χαρακτήρισε τον εντολέα του «έναν από τους πιο άξιους υπαλλήλους του δικτύου», ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε ενεργό συμμετοχή στην αποκατάσταση βλαβών και στην εύρυθμη λειτουργία του δικτύου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ