Ρέθυμνο: Έφοδος της αστυνομίας σε νυχτερινό κατάστημα που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικους

Στο Ρέθυμνο συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (26/12) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, μια 24χρονη.

Παράλληλα, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός 51χρονου, καθώς αμφότεροι κατηγορούνται για παράβαση νομοθεσίας προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Έφοδος της αστυνομίας σε κατάστημα στο Ρέθυμνο

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την πρόληψη και καταστολή του φαινομένου της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι είχε επιτραπεί η προσφορά αλκοολούχων ποτών σε τέσσερις ανήλικους και συνελήφθη η 24χρονη ως προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία για τον 51χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ