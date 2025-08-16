Ρέθυμνο: 53χρονος είχε φτιάξει «ομάδα περιπολιών» για εντοπισμό εμπρηστών

Στο Ρέθυμνο συνελήφθη χθες ένας 53χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, πρόκληση βιαιοπραγιών ή διχόνοιας, διασπορά ψευδών ειδήσεων, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών, κατά την οποία οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο συλληφθείς είχε αναρτήσει σε κοινωνικό δίκτυο βίντεο όπου δήλωνε πως έχει συγκροτήσει ομάδα για να πραγματοποιεί περιπολίες με στόχο τον εντοπισμό εμπρηστών. Παράλληλα, φέρεται να μετέδιδε ψευδείς πληροφορίες, ενθαρρύνοντας πολίτες να προχωρήσουν σε πράξεις που διαταράσσουν τη δημόσια τάξη.

Οι αρχές τον εντόπισαν και σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία, ενώ κατά τη σύλληψη βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.