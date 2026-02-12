Ρέθυμνο: 27χρονος δάσκαλος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου, ο ξαφνικός θάνατος ενός 27χρονου δασκάλου σε σχολείο της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 27χρονος δάσκαλος, με καταγωγή από τον Τύρναβο, εργαζόταν στο Ρέθυμνο ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Την Τετάρτη ο 27χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες δεν εμφανίστηκε στο σχολείο του, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία τόσο στους φίλους, όσο και στους συναδέλφους του.

Τότε περίπου στις 19:00 το απόγευμα και μετά από ώρα αναζήτησης, οι φίλοι του μετέβησαν στο διαμέρισμά του, όπου και τον εντόπισαν νεκρό.

Άμεσα στο σημείο έφτασε η αστυνομία και την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Ρεθύμνου, η οποία λαμβάνει καταθέσεις από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον του άτυχου νέου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες.

Με πληροφορίες από neakriti.gr