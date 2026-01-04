Ρέθυμνο: 17 κουτάβια εντοπίστηκαν νεκρά κάτω από γέφυρα

Καταγγελία πως το πρωί της Κυριακής (4/1), εντοπίστηκαν νεκρά 17 κουτάβια κάτω από γέφυρα στον Δήμο Αμαριού, στο Ρέθυμνο Κρήτης, έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο φιλοζωικός σύλλογος «Ομάδα Εθελοντών Νοιάζομαι».

Σύμφωνα με τον σύλλογο, τα κουτάβια στο Ρέθυμνο βρέθηκαν στην περιοχή μεταξύ των χωριών Μέρωνας και Γερακάρι, με τους ίδιους να διευκρινίζουν πως δεν πρόκειται για «μεμονωμένο γεγονός, αλλά μία μαζική θανάτωση ανυπεράσπιστων ζώων, η οποία συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας».

Αναφέρει, επίσης, ότι ήδη έχει κατατεθεί επίσημη καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ., με την «Ομάδα Εθελοντών Νοιάζομαι» να ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους.

Ρέθυμνο: Η ανάρτηση του φιλοζωικού συλλόγου για τα κουτάβια

«Στον Δήμο Αμαρίου Ρεθύμνης, μεταξύ Μέρωνα και Γερακαρίου, 17 κουτάβια βρέθηκαν νεκρά κάτω από γέφυρα.

Η πληροφορία και οι φωτογραφίες έγιναν γνωστές σήμερα, στην πρόεδρο του φιλοζωικού συλλόγου "Ζωόφιλοι Ρεθυμνου" κ. Νελλη Ζησιμοπούλου.

Το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου, με το οποίο επικοινώνησε άμεσα, είχε ήδη ενημερωθεί τις προηγούμενες ημέρες. Δεν μιλάμε για «μεμονωμένο περιστατικό». Μιλάμε για μαζική θανάτωση ανυπεράσπιστων ζώων. Μιλάμε για ποινικό αδίκημα.

Έχει γίνει επίσημη καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ.

Ζητάμε πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών.

Η σιωπή και η αδιαφορία δεν είναι επιλογή.

Όποιος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο σε ζώα, μπορεί να το κάνει ξανά».