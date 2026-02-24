«Red Code» στον Έβρο – Ανησυχία για νέες πλημμύρες

Σε κατάσταση «Red Code» τέθηκε από σήμερα (24/02) η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή.

Τις πλημμύρες ενδέχεται να προκαλέσει η άνοδος της στάθμης και η υπερχείλιση του ποταμού Έβρου.

«Red Code» στον Έβρο

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε, εκ νέου, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από σήμερα Τρίτη 24/02/2026 έως και την Παρασκευή 27/02/2026 την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς σύμφωνα με τον περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος και η Περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Η κατάσταση στο Πύθιο Διδυμοτείχου, μετά τη μεγάλη άνοδο της στάθμης του ποταμού, η οποία λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ξεπέρασε το όριο των 7 μέτρων και έφτασε τα 7,15 μ. παραμένει κρίσιμη.

Τα νερά έχουν πλημμυρίσει τον κάμπο και έχουν εισέλθει στον οικισμό από τον περιφερειακό δρόμο που διέρχεται από την άκρη του χωριού, φτάνοντας μέχρι τις πρώτες αυλές κατοικιών.

Στον κάμπο του Πυθίου, δίπλα στο χωριό, η εικόνα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η σιδηροδρομική γραμμή και ο σιδηροδρομικός σταθμός έχουν καλυφθεί από τα νερά, όπως κι ο τοπικός αστυνομικός σταθμός. Σε ορισμένα σημεία το ύψος του νερού εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 μέτρα, προσεγγίζοντας τα 2,6–2,7 μ., με χαρακτηριστικό παράδειγμα μπασκέτα ύψους περίπου τριών μέτρων που έχει σχεδόν καλυφθεί.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Έβρου, περίπου 150.000 στρέμματα βρίσκονται κάτω από το νερό, με την πλημμυρισμένη έκταση να εκτείνεται σε μεγάλο τμήμα του νομού.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ