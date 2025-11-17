Ράνια Καρατζαφέρη: «Ήταν η κακιά στιγμή μου» λέει η δημοσιογράφος που συνελήφθη στην Αττική Οδό

Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου για απειλή, εξύβριση και απείθεια κατά των αστυνομικών που σταμάτησαν για έλεγχο το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε.

Η ίδια μιλώντας στον ΑΝΤ1 παραδέχθηκε την άσχημη συμπεριφορά της κατά των αστυνομικών, δεν διέψευσε ότι είπε «θα σας τελειώσω, θα δείτε τι θα πάθετε», παραδέχθηκε ότι έβγαλε κινητό και τους είπε «θέλετε να σας καταγράψω το πώς φέρεστε σε έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να είναι πατέρας σας;» και έκανε λόγο για μία «κακιά στιγμή» της.

Όπως είπε «έχουν γραφτεί τέρατα. Δεν ήμουν με έναν άντρα, δεν ήταν σύντροφός μου. Είναι φίλος μου για χρόνια, ήταν ένας οικογενειακός φίλος. Βρεθήκαμε τυχαία σε ένα μαγαζί και επειδή δεν είχα αυτοκίνητο, προσφέρθηκε ο άνθρωπος να με φέρει σπίτι, ήμουν παράκαμψη στην πορεία του. Εγώ στο μαγαζί δεν είδα έναν άνθρωπο πιωμένο, ούτε μεθυσμένο. Εγώ, όπως είπες, μεγαλώνω ένα παιδί και η ευθύνη μου είναι τεράστια. Δεν έχω το σαρκίο μου, έχω το παιδί μου. Οπότε, όπως κάνω πάντα στη ζωή μου αν έβλεπα έναν άνθρωπο που είχα την παραμικρή υποψήφια ότι έχει επηρεαστεί από το αλκοόλ, δεν θα έμπαινα καν στο αυτοκίνητό του. Είδα έναν άνθρωπο κανονικότατο».

Ράνια Καρατζαφέρη: «Από την πρώτη στιγμή ζήτησα συγγνώμη»

Περιγράφοντας στη συνέχεια πώς ξεκίνησε το επεισόδιο είπε: «Μπαίνουμε όμορφα και ωραία στο αυτοκίνητο, βάζουμε τις ζώνες μας. Μπαίνουμε στην Αττική οδό, ούτε τρέχουμε, ούτε τίποτα. Θεωρώ ότι με βάση αυτά που έχω ακούσει δεν είχαμε λόγο να έχουμε το κεφάλι μας ραντάρ. Δεν ήταν ξημερώματα, ήταν λίγο μετά τις 2 και ήμασταν μόνοι μας στην Αττική Οδό. Έτσι όπως πορευόμασταν όμορφα και ωραία, βλέπουμε πίσω μας δύο περιπολικά. Πάλι δεν δίνουμε σημασία, συνεχίσαμε ανέμελοι, γιατί δεν είχαμε κάτι να φοβηθούμε. Θεωρήσαμε ότι προφανώς έκαναν περιπολία τα παιδιά και έτυχε να ακολουθούν την ίδια διαδρομή με εμάς. Δεν μας έκαναν κάποιο σήμα, δεν κόρναραν, δεν άναψαν φάρο, δεν μας πλεύρισαν, όπως είθισται, να μας πουν κάντε δεξιά και δεν το κάναμε. Δεν έγινε σήμα, στο οποίο δεν σταματήσαμε».

Όσον αφορά το τι συνέβη όταν οι αστυνομικοί τους σταμάτησαν στο φανάρι της Κύμης με την Κασταμονής, η Ράνια Καρατζαφέρη εξήγησε: «Τα περιπολικά μας ακολουθούν κατά πόδας. Εμείς βγαίνουμε στην Κύμης και αυτοί από πίσω. Δεν μας σταμάτησαν εκεί. Στην Κύμης ο προορισμός ήταν κάπου εκεί κοντά και στο φανάρι με την Κασταμονής που ήταν κόκκινο σταματάμε. Με το που σταματήσαμε βγήκαν πέντε άτομα από τα δύο περιπολικά με ντουντούκες, μας περικυκλώνουν λες και ήμασταν ο Πάσσαρης και ο Εσκομπάρ των Βαλκανίων, εντελώς απρόκλητα, δεν κάναμε απολύτως τίποτα, πηγαίναμε ήσυχα στην πορεία μας, φορούσαμε τις ζώνες μας».

«Πάνε προς τον οδηγό και αρχίζουν να φωνάζουν "βγες έξω". Εμείς τα χάσαμε, είχαμε μείνει άναυδοι. Τον έβγαλαν έξω, υποστήκαμε μια συμπεριφορά... Εγώ αισθάνθηκα σκουπίδι. Εγώ κρατούσα το κινητό, δεν έχω καταγράψει. Τους είπα “τι θέλετε να σας καταγράψω πώς φέρεστε σε έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να είναι πατέρας σας;”. Πάνω στα νεύρα μου είπα κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να πω. Το παραδέχτηκα αμέσως, στα 52 μου είχα την κακιά στιγμή μου, όμως Γιώργο για να φτάσω μέχρι εκεί προηγήθηκαν κάποια πράγματα. Εγώ σαν δημοσιογράφος 34 χρόνια, έχω υποστεί πολλή αστυνομική βία… Δεν έκανα ποτέ τίποτα. Μea culpa, εκανα το λάθος, έχασα την ψυχραιμία μου, γιατί αισθάνθηκα σαν κατάχρηση εξουσίας, δεν θέλω να το πω έτσι. Σε ανθρώπους που δεν έκαναν κάτι, να μας κόψουν μια κλήση... Ο,55 του βρήκαν» συνέχισε η δημοσιογράφος.

Στην ερώτηση αν τους έβρισαν ή τους έσπρωξαν οι αστυνομικοί, η Ράνια Καρατζαφέρη απάντησε: «Ούτε μας σπρώξανε, ούτε μας έβρισαν. Μας συμπεριφέρθηκαν προσβλητικά χωρίς να υπάρχει λόγος γιατί σε ό,τι αφορά την οδηγική συμπεριφορά εγώ τα λάθη τα παραδέχομαι και ο άνθρωπος το παραδέχθηκε. Ο οδηγός ήταν ευγενέστατος, τους είπε "τι έκανα;" Είπα του συναδέλφου σου (σ.σ. απευθύνεται στον Στράτο Μπαλάσκα) "εμείς τρέχαμε ή είχαμε κάποια επικίνδυνη πορεία και κινήσαμε κάποια υποψία;».

Τέλος, υποστήριξε ότι «από την πρώτη στιγμή ζήτησα συγγνώμη. Στο αυτόφωρο όπου πέρασα όλη την εξευτελιστική διαδικασία. Στα 52 μου δεν έπρεπε να χάσω την ψυχραιμία μου. Δεν είμαι ούτε κουτσαβάκι, ούτε τραμπούκος. Πήγα χωρίς, δικηγόρο το αναγνώρισα, πήρα την ποινή μου. Θέλω να θεωρηθεί λήξαν το θέμα, δεν κρύφτηκα».