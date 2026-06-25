Ράλλυ Ακρόπολις: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ελληνικό - Τι ισχύει για το τραμ

Σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού, λόγω διεξαγωγής της Υπερειδικής Διαδρομής του Ράλλυ Ακρόπολις.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην ευρύτερη περιοχή για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων κατά τις ώρες 08:00 έως 22:00, στις παρακάτω οδούς:

Αεροπορίας, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λαμίας και εισόδου «The Ellinikon».

Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29ης οδού και εισόδου «The Ellinikon».

Η Τροχαία ενημερώνει τους θεατές να χρησιμοποιήσουν για τη μετακίνηση τους, μέσα μαζικής μεταφοράς όπως Μετρό, Τραμ και λεωφορεία, ενώ συστήνει να μην σταθμεύουν με τα οχήματα τους στις λεωφόρους Βουλιαγμένης, Αλίμου και Ποσειδώνος για να αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία και τροχαία ατυχήματα.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και τη σήμανση για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετης κυκλοφοριακής επιβάρυνσης.

Ράλλυ Ακρόπολις: Πώς διεξάγονται τα δρομολόγια του τραμ

Από την πλευρά της η ΣΤΑΣΥ, ενημερώνει ότι εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα ενισχυμένων δρομολογίων στο τραμ, σήμερα Πέμπτη για τη διευκόλυνση της προσέλευσης και αποχώρησης των θεατών του Ράλλυ Ακρόπολις.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ:

Από τις 16:00 έως τις 19:00 θα εκτελούνται ειδικά δρομολόγια ΤΡΑΜ χωρίς ενδιάμεσες στάσεις από τις στάσεις ΣΕΦ και Πικροδάφνη προς την προσωρινή στάση εξυπηρέτησης εντός του The Ellinikon Sports Park.

Με τη λήξη της διοργάνωσης (περίπου στις 21:00), το κοινό θα αποχωρήσει μέσω ειδικών δρομολογίων προς ΣΕΦ, (σύνδεση με Γραμμή 1 Μετρό, ΗΣΑΠ) και Πικροδάφνη (σύνδεση με Γραμμή 6 Τραμ Πικροδάφνη - Σύνταγμα).

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ