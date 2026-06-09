Ραφήνα: Πλοίο προσέκρουσε σε προβλήτα - Κόπηκε στα δύο

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μύκονο, την Τήνο και την Άνδρο προς τη Ραφήνα

Προβλήτα κόπηκε στα δύο στη Ραφήνα, μετά την πρόσκρουση του πλοίου / Φωτ.: Glomex / irafina.gr

Ατύχημα με επιβατηγό πλοίο καταγράφηκε το απόγευμα της Δευτέρας (8/6) στη Ραφήνα, στον κεντρικό λιμένα, καθώς κόπηκε στα δύο ο βόρειος λιμενοβραχίονας.

Παρά τη σφοδρότητα του χτυπήματος στη Ραφήνα, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με το Mega.

Όπως έγινε γνωστό ως προς το χρονικό του ατυχήματος στη Ραφήνα, το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Μύκονο, την Τήνο και την Άνδρο προς τον κεντρικό λιμένα της Αττικής, μεταφέροντας 283 επιβάτες, 80 οχήματα και 60 μέλη πληρώματος.

Ραφήνα: Δεν καταγράφηκε διαρροή καυσίμων

Ξαφνικά, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το επιβατηγό πλοίο προσέκρουσε στον βόρειο λιμενοβραχίονα (προβλήτα) του κεντρικού λιμένα της Ραφήνας.

Όπως ειπώθηκε, η πρόσκρουση ήταν τόση ισχυρή, που ο λιμενοβραχίονας κόπηκε στα δύο. Μετά το ατύχημα, δεν καταγράφηκε διαρροή καυσίμων στη θαλάσσια περιοχή, ενώ δεν τραυματίστηκε κανείς από τους επιβάτες ή από το προσωπικό του πλοίου.

Αξίζει να ειπωθεί πως τη στιγμή που έγινε το περιστατικό, έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 μποφόρ. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πρόσκρουσης του πλοίου, έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας.