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Ραφήνα: Νεκρός 56χρονος ύπαρχος μέσα στην καμπίνα του

Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, προκαλώντας αναστάτωση στα μέλη του πληρώματος

The LiFO team
The LiFO team
ΝΕΚΡΟΣ ΥΠΑΡΧΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Unsplash
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Νεκρός μέσα στην καμπίνα του βρέθηκε 56χρονος ύπαρχος επιβατηγού πλοίου στη Ραφήνα.

Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, προκαλώντας αναστάτωση στα μέλη του πληρώματος.

Νεκρός ύπαρχος σε καμπίνα: Πού οφείλεται ο θάνατός του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του το Λιμενικό Σώμα, «ο πλοίαρχος του Ε/Γ-Ο/Γ «Super Ferry» (Ν. Άνδρου 620) ενημέρωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας ότι ο ύπαρχος του πλοίου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην καμπίνα του».

Στο σημείο έσπευσε διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος προχώρησε στον απαιτούμενο έλεγχο και διαπίστωσε τον θάνατο του μέλους του πληρώματος. Ακολούθως, η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Αγία Όλγα».

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, το οποίο διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του άτυχου άνδρα.

 
 
 
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