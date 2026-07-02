Ραφήνα: Δεμένα τα πλοία την Παρασκευή λόγω της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών

Ακυρώνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφήνας αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, λόγω 24ωρης απεργίας.

Τα ναυτεργατικά σωματεία θέτουν ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του λιμένα.

Ραφήνα: Οι ανακοινώσεις των εταιρειών για ακυρώσεις των δρομολογίων

Η Fast Ferries ανακοίνωσε την ακύρωση των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ «FAST FERRIES ANDROS» από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, καθώς και της επιστροφής του από τη Μύκονο, ενώ δεν θα εκτελεστεί ούτε το απογευματινό δρομολόγιο του πλοίου. Παράλληλα, ακυρώνεται και το προγραμματισμένο δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π» προς Πάρο, Νάξο, Μύκονο και Τήνο, με την εταιρεία να ενημερώνει ότι οι επιβάτες θα ειδοποιηθούν με κάθε πρόσφορο μέσο.

Σε αντίστοιχες ακυρώσεις προχωρά και η Golden Star Ferries, λόγω της συμμετοχής των πληρωμάτων στην απεργιακή κινητοποίηση. Αναλυτικά, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των πλοίων «SUPERFERRY», «ANDROS KING», «GOLDEN PRINCESS» και «ANDROS QUEEN».

Η 24ωρη απεργία, θα ξεκινήσει στις 06:01 αύριο το πρωί της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου και πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Απεργία στα πλοία: Η απεργιακή συγκέντρωση στο πρωί

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στις 08:00 το πρωί έξω από το Ε/Γ-Ο/Γ «SUPER FERRY».

Σύμφωνα με τα ναυτεργατικά σωματεία, η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων.

Όπως υποστηρίζουν, στο λιμάνι υπάρχουν μόλις πέντε θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά εξυπηρετούνται έως και έντεκα πλοία, γεγονός που, κατά την εκτίμησή τους, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για ναυτεργάτες, επιβάτες και κατοίκους της περιοχής.

Παράλληλα, η δικαστική αντιπαράθεση συνεχίζεται. Το Μονομελές Πρωτοδικείο απέρριψε το αίτημα προσωρινής διαταγής κατά της αυριανής απεργίας, ενώ στις 17:00 αναμένεται να συζητηθεί νέα προσφυγή που κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας κατά των ναυτεργατικών σωματείων, ζητώντας να κηρυχθεί η απεργία παράνομη και καταχρηστική.

Τα ναυτεργατικά σωματεία όμως, διαμηνύουν ότι, ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης που θα εκδοθεί, «η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες», επιμένοντας ότι ο αγώνας τους αφορά πρωτίστως την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ