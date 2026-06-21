Πυροσβεστική: Σαββατοκύριακο με 83 φωτιές σε όλη τη χώρα – Επτά συλλήψεις για αμέλεια

Ογδόντα τρεις αγροτοδασικές φωτιές εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα μέσα σε μόλις δύο ημέρες, με την Πυροσβεστική να δίνει διαρκή μάχη απέναντι σε πολλαπλά μέτωπα που ενισχύονταν από τους ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, καταγράφηκαν 41 πυρκαγιές το Σάββατο και άλλες 42 την Κυριακή, σε μια από τις πιο απαιτητικές επιχειρησιακά περιόδους των τελευταίων εβδομάδων.

Τα μεγαλύτερα μέτωπα του διημέρου

Τα σοβαρότερα περιστατικά σημειώθηκαν σε Εύβοια, Κορινθία, Ροδόπη, Σύρο και Έβρο, όπου κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για να περιοριστούν οι εστίες πριν απειλήσουν κατοικημένες περιοχές.

Ιδιαίτερα δύσκολη χαρακτηρίζεται η πυρκαγιά στον Αλμυροπόταμο Καρύστου, όπου οι πυροσβέστες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν συνεχείς αναζωπυρώσεις και νέα μέτωπα που δημιουργούσαν οι ριπές του ανέμου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότεροι από 120 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και μεγάλος αριθμός εναέριων μέσων.

Αντίστοιχα απαιτητικές ήταν οι συνθήκες και στη Σύρο. Η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Αμπέλα επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ οι αρχές προχώρησαν προληπτικά στην αποστολή μηνύματος από το 112, καλώντας κατοίκους της περιοχής Τρία Λαγκώνια να μετακινηθούν προς την Ερμούπολη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι άνεμοι αποτέλεσαν τον βασικό παράγοντα που ευνόησε τόσο την εκδήλωση όσο και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Παρά τις δυσκολίες, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές, γεγονός που αποδίδεται στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης και στον έγκαιρο περιορισμό των μετώπων.

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, σε πλήρη κινητοποίηση βρέθηκαν και τα νεοσύστατα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τα οποία ανέλαβαν τη διερεύνηση έξι πυρκαγιών που αποδίδονται σε αμέλεια.

Επτά συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια

Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα σε Ροδόπη, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Αργολίδα, Φθιώτιδα και Κορινθία.

Στη Ροδόπη, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 72χρονου άνδρα, καθώς η προανάκριση έδειξε ότι η φωτιά στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα.

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 47χρονος αλλοδαπός για πυρκαγιά σε καλλιέργεια σιτηρών στην Επανομή, η οποία εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Σε βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο.

Αντίστοιχες συλλήψεις έγιναν σε Ηράκλειο, Αργολίδα και Φθιώτιδα, ενώ στην περιοχή Σκαλωσιά της Περαχώρας συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 58 και 74 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής κλαδιών, τμήματα δέντρων ήρθαν σε επαφή με εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης, προκαλώντας σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.

Τα στοιχεία της Πυροσβεστικής για το 2026

Τα στοιχεία της Πυροσβεστικής δείχνουν ότι η ανθρώπινη αμέλεια εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών. Από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 111 συλλήψεις για υποθέσεις εμπρησμού, εκ των οποίων οι 105 αφορούν πυρκαγιές που αποδίδονται σε αμέλεια και μόλις έξι σε εμπρησμό από πρόθεση.

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι τα περιστατικά των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνουν πως η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να συνδέεται με ανθρώπινες ενέργειες και παραλείψεις, σε μια περίοδο κατά την οποία οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ταχεία εξάπλωση ακόμη και μιας μικρής εστίας.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 21 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 449 διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυρασφάλειας, συνολικού ύψους σχεδόν 470.000 ευρώ.

Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή ενόψει των επόμενων ημερών, καθώς ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρής βλάστησης και ισχυρών ανέμων εξακολουθεί να δημιουργεί συνθήκες αυξημένου κινδύνου σε πολλές περιοχές της χώρας.

«Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», τονίζει η Πυροσβεστική, καλώντας τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.