Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο: Γνώριμος των Αρχών ο ένας εκ των δύο ιδιοκτητών του ψητοπωλείου

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/1) σε ψητοπωλείο στο Άγιο Δημήτριο, με θύματα τον 39χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος και τον 70χρονο πατέρα του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν από τις 2:40 τα ξημερώματα, τρεις άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ εναντίον των δύο ιδιοκτητών του ψητοπωλείου και στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ο 70χρονος στο πόδι, ενώ ο 39χρονος φέρει τραύματα στον μηρό και τη γάμπα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε ιδιωτική κλινική, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Στον χώρο της επίθεσης εντοπίστηκαν τέσσερις κάλυκες, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παρελθόν του 39χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε γήπεδα και σε οπαδικές επιθέσεις. Είχε συλληφθεί τον Ιούνιο του περασμένου έτους, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Λίγο μετά τη σύλληψή του, είχε δεχθεί επίθεση έξω από την κατοικία του. Επιπλέον, τον Νοέμβριο του 2024 άγνωστοι του είχαν στήσει ενέδρα έξω από το σπίτι του, ενώ τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς είχε δεχθεί οπαδική επίθεση στο κατάστημά του από ομάδα περίπου 20 ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της τελευταίας αιματηρής επίθεσης.