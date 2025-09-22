Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: Στο στόχαστρο 34χρονος με παρελθόν σε οπαδική βία

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, άγνωστοι πυροβόλησαν έναν 34χρονο στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει, επί της οδού Λεάγρου στο Παγκράτι. Ο δράστης, μαζί με συνεργό που τον περίμενε σε αυτοκίνητο, άνοιξε πυρ τρεις φορές, τραυματίζοντας τον άνδρα στα πλευρά και τη μέση, πριν διαφύγουν.

Στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες, οι οποίοι έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση.

Ο 34χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και λίγο αργότερα αποχώρησε.

Το θύμα είναι γνωστό στις Αρχές για εμπλοκή σε επεισόδια οπαδικής βίας. Είχε συμμετάσχει σε συμπλοκές έξω από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τον Απρίλιο του 2024, σε εσωτερική διαμάχη μεταξύ συνδέσμων της ίδιας ομάδας.

Επιπλέον, έχει απασχολήσει για σωματικές βλάβες, ναρκωτικά και παραβάσεις του νόμου περί όπλων, ενώ πριν από έξι μήνες φέρεται να συμμετείχε σε ξυλοδαρμό στην Ομόνοια. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με τις ποινικές δραστηριότητές του.

Αρχικά την υπόθεση ανέλαβε η Ασφάλεια Αθηνών, ωστόσο πλέον οι έρευνες έχουν περάσει στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς η επίθεση αντιμετωπίζεται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας.