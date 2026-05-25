Πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο: Τράπερ ο δεύτερος άνδρας που ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές

Τον δεύτερο άνδρα, που ήταν «παρών» κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στο Μικρολίμανο, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν οι αρχές, οι οποίες έχουν αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια ελέγχου, αστυνομικοί της Δίωξης Εκβιαστών ήρθαν αντιμέτωποι με ένοπλο άνδρα στο Μικρολίμανο και ακολούθησαν πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο δράστης.

Όσον αφορά τον δεύτερο άνδρα, που ταυτοποιήθηκε από τις αρχές για το επεισόδιο στο Μικρολίμανο, πρόκειται για έναν νεαρό τράπερ, ο οποίος καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον «Τίτι» και τις τρεις γυναίκες που οδηγήθηκαν στο Ανθρωποκτονιών και έδωσαν κατάθεση

Πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο: Διέφυγε ο τράπερ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο τράπερ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής στο Μικρολίμανο, έφυγε από τα στενά τρέχοντας και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές. Πάντως, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πιστεύουν ότι θα προσέλθει από μόνος του να καταθέσει.

Την ίδια ώρα, παραμένουν άγνωστοι οι λόγοι, για τους οποίους έκατσε στο ίδιο τραπέζι με τον γνωστό κακοποιό, με τον δράστη να νοσηλεύεται τραυματισμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείο «Αττικόν».

Ταυτόχρονα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εξακριβώσουν τον λόγο για τον οποίο έφερε τον βαρύ οπλισμό.

Ποιος είναι ο κακοποιός «Τίτι» που συνελήφθη στο Μικρολίμανο

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο του Πειραιά, όταν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθαν αντιμέτωποι με ένοπλο 42χρονο άνδρα αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος προέταξε όπλο εναντίον τους κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Βαρύ ποινικό παρελθόν φέρεται να έχει ο 42χρονος υπήκοος Αλβανίας, γνωστός ως «Τίτι», που προέταξε όπλο εναντίον αστυνομικών τα ξημερώματα, κατά τη διάρκεια ελέγχου από άνδρες της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην ακτή Δηλαβέρη, στο Μικρολίμανο.

Ο 42χρονος, που τραυματίστηκε μετά από χρήση υπηρεσιακού όπλου αστυνομικού, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ, ο 42χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς το 2019 είχε αποδράσει από μεταγωγή κρατουμένων στην Ελλάδα, κρατώντας όμηρο γυναίκα αστυνομικό ενώ υπήρξε και κρατούμενος σε αλβανικές φυλακές.

«Πρωινές ώρες σήμερα 23 Μαΐου 2026, στο Μικρολίμανο του Πειραιά, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούσαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντόπισαν άνδρα να βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο καταστήματος της περιοχής, τον οποίο έκριναν ύποπτο και αποφάσισαν να προχωρήσουν στον έλεγχό του.

Στη θέα των αστυνομικών, το εν λόγω άτομο επιχείρησε να απομακρυνθεί.

Οι αστυνομικοί δηλώνοντας την ιδιότητά τους, τον κάλεσαν να σταματήσει, ωστόσο προέταξε όπλο που έφερε, εναντίον αστυνομικού, με προφανή σκοπό να το χρησιμοποιήσει. Έτερος αστυνομικός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, έκανε χρήση του ατομικού του οπλισμού, με αποτέλεσμα ο ελεγχόμενος να τραυματιστεί και να ακινητοποιηθεί.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα σταθμός ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, ενώ επιπλέον ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν -2- πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα προς χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το πιστόλι που προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με -32- φυσίγγια.

Παράλληλα στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί αρχικά, βρέθηκε σακίδιο που περιείχε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, καθώς και -6- χειροβομβίδες λόγος για τον οποίο, στο σημείο κλήθηκε και προσήλθε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ..

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, πρόεκυψε ότι πρόκειται για 42χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ήδη από το 1995 έχει απασχολήσει τις Αρχές για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο εν λόγω, το 2019 είχε συλληφθεί στο εξωτερικό και εξέτισε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, εντός του 2026, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ερευνητικά δεδομένα, εισήλθε παράνομα στη χώρα μας.

Σημειώνεται ότι, οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας, συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη.

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε.».