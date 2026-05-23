Πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο: Ένας τραυματίας - Είχε τσάντα με όπλα και χειροβομβίδες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο, με έναν τραυματία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε όταν αστυνομικοί, έκαναν τυχαίο έλεγχο σε έναν άνδρα που κινούνταν ύποπτα έξω από κατάστημα στο Μικρολίμανο.

Όταν του ζήτησαν συγκεκριμένα να σταματήσει για έλεγχο, εκείνος αρνήθηκε και φέρεται να προέταξε όπλο.

Τότε, υπό τον φόβο ότι θα ανοίξει πυρ, οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν άμεσα τα πυρά και τον ακινητοποίησαν.

Πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο: Αστυνομικός έλεγχος κατέληξε σε επεισόδιο με τραυματισμό

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται, ενώ μέχρι στιγμής η κατάσταση της υγείας του παραμένει ασαφής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Κατά τον έλεγχο, δίπλα του εντοπίστηκε τσάντα που περιείχε όπλα και έξι χειροβομβίδες, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση κλιμακίου του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Στη συνέχεια, η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε διαδικασίες εξουδετέρωσης του υλικού.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ / ΣΚΑΙ