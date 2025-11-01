Πυροβολισμοί στο Ηράκλειο: Νέες πληροφορίες - Βεντέτα «βλέπουν» οι αστυνομικοί

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, μετά την αιματηρή συμπλοκή που άρχισε το πρωί του Σαββάτου στο Ηράκλειο.

Η φονική συμπλοκή σημειώθηκε μεταξύ ατόμων από δύο διαφορετικές οικογένειες της περιοχής, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Πυροβολισμοί στο Ηράκλειο: Δύο οι νεκροί

Μέχρι στιγμής σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση υπάρχουν δύο νεκροί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, περισσότεροι από δέκα τραυματίες, ενώ ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αλλάξει, καθώς σύμφωνα με πληροφόρηση από την περιοχή, υποστηρίζεται πως τραυματίες μεταφέρονταν και με ιδιωτικά μέσα.

Ο 39χρονος νεκρός και μια νεαρή γυναίκα τραυματισμένη- από την ίδια οικογένεια- μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ η δεύτερη νεκρή και τουλάχιστον δυο τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί- από την άλλη οικογένεια- μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ.

Και στα δυο νοσοκομεία βρίσκονται ήδη ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις.

Πυροβολισμοί στο Ηράκλειο: Αντίποινα για την έκρηξη σε σπίτι

Το φονικό περιστατικό ξεκίνησε το πρωί Σαββάτου με ανταλλαγή πυροβολισμών, που συνεχίστηκε και αφότου έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις που έχουν ζώσει την περιοχή.

Πάντως η ένταση φαίνεται ότι είναι αντίποινα για την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού χθες το βράδυ, σε υπό κατασκευή οικία που φέρεται να ανήκε στη μια από τις δυο οικογένειες.

Πυροβολισμοί στο Ηράκλειο: Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛΑΣ και ο αρχηγός του ελληνικού FBI

Σημειώνεται πως εκτός από τους επικεφαλής της Ελληνικής Αστυνομίας και του ελληνικού FBI που κατεβαίνουν στο νησί, στην Κρήτη θα φτάσει και μια ομάδα της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Ομάδας - ΕΚΑΜ, η οποία θα βρίσκεται μόνιμα στο χωριό για τη φύλαξή του.