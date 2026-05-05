Πυροβολισμοί στο Ηράκλειο: Αναφορές για νεκρό στο Γάζι

Πυροβολισμοί καταγράφηκαν το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στο Ηράκλειο Κρήτης, στην περιοχή του Γαζίου συγκεκριμένα, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για έναν νεκρό από τη συμπλοκή.

Ο δράστης των πυροβολισμών στο Ηράκλειο διέφυγε με μαύρο αυτοκίνητο μάρκας Peugeot, ενώ οι αρχές εξαπέλυσαν επιχείρηση για τον εντοπισμό του, ωστόσο παραδόθηκε λίγο αργότερα σε τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επεισόδιο στο Ηράκλειο ενεπλάκησαν δύο άτομα και, ένας εξ' αυτών, είναι μεγάλης ηλικίας, ο οποίος φέρεται να είναι πατέρας ενός παιδιού που είχε χάσει την ζωή του.

Στο σημείο του επεισοδίου βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να παραδόθηκε στις αρχές. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η αφορμή για το αιματηρό συμβάν στο Ηράκλειο.

