Πυροβολισμοί στο Αίγιο: Στη φυλακή ο 47χρονος μετά την απολογία του

Στη φυλακή, με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οδηγήθηκε ο 47χρονος καθ' ομολογίαν δράστης των πυροβολισμών -σε βάρος ανηλίκων- στο Αίγιο.

Ο 47χρονος κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και με την απολογία του δεν κατάφερε να πείσει τις δικαστικές αρχές, οι οποίες διέταξαν την προφυλάκισή του.

Πυροβολισμοί στο Αίγιο: Το χρονικό

Μιλώντας στο Mega, ο 47χρονος αποκάλυψε πως κίνητρο για τις πράξεις του, αποτέλεσαν οι φωνές των παιδιών: «Με ενοχλούσαν οι φωνές, ήταν έντονες. Έχω μικρό παιδί και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Πήρα την καραμπίνα και πυροβόλησα για να τους τρομάξω. Δεν ήθελα να τους τραυματίσω».

Το περιστατικό καταγράφηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (20/2), όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία: «Συνελήφθη στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 20-02-2026, το βράδυ, στο Αίγιο, τέσσερις ανήλικοι που βρίσκονταν στο σημείο δέχθηκαν πυροβολισμούς από τον κατηγορούμενο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους από σκάγια κυνηγετικού όπλου. Οι ανήλικοι μετέβησαν με ιδία μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ένας εξ αυτών διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».

Άμεσα οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας διενήργησαν αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος, όπου εντόπισαν σε πίνακα δημοτικού φωτισμού (ΚΑΦΑΟ) ίχνη πρόσκρουσης μολύβδινων σφαιριδίων (σκαγιών), τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση, προήλθαν από ευθεία βολή κυνηγετικού όπλου.

Από τη διερεύνηση της κατεύθυνσης των βολών προέκυψε ότι αυτές φέρονται να προήλθαν από οικία του κατηγορούμενου και σε έρευνες που ακολούθησαν στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ σε περαιτέρω έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε επαγγελματικό του χώρο και σε αγροτική αποθήκη ιδιοκτησίας του, ο ίδιος παρέδωσε αυτοβούλως ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μια καραμπίνα, που κατείχε παράνομα».