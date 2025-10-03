Πυροβολισμοί στην Ομόνοια: Ένας τραυματίας από το αιματηρό επεισόδιο

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου, στην Ομόνοια.

Πληροφορίες μεταφέρουν, ότι περίπου στις 04:45, δύο άτομα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν στον ώμο έναν άνδρα, ο οποίος κινούνταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και βρίσκεται εκτός κινδύνου, έχοντας τραυματιστεί ελαφρά. Οι αρχές αναζητούν τους δράστες της ένοπλης επίθεσης και διερευνούν τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες «έπεσαν» οι πυροβολισμοί.

Ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 αναφέρει ότι έχουν εντοπιστεί δύο κάλυκες κοντά στο σημείο που βρέθηκε το θύμα των πυροβολισμών.